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Юридические услуги в Краснодаре

Добро пожаловать на официальный сайт коллегии юристов и адвокатов Краснодарского края "Правое Дело"

  Предлагаем Вашему вниманию полный спектр юридических услуг юристов и адвокатов, которые с готовностью окажут вам юридическую помощь в составлении различного рода документов, в том числе исковых заявлений, претензий и жалоб.

Почему выбирают нас

 

О наших специалистах

В нашей команде собраны ведущие юристы и адвокаты Краснодарского края, цель которых — оказать надежную защиту клиента в судах и государственных органах в области гражданского права, миграционного законодательства, земельных споров, семейных дел и разбирательств по защите прав потребителей.

Принципы в работе

С 2008 года мы предоставляем юридическую помощь населению и юридическим лицам в Краснодаре и Краснодарском крае. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы отстоять ваши интересы в суде. При этом, оказываем качественную бесплатную юридическую консультацию самому мало защищенному слою населения – пенсионерам и инвалидам.

Почему выбирают именно нас

С нами Вы будете уверены в том, что Ваши коммерческие и частные интересы будут защищены, а все проблемы юридического характера профессионально и на основе законов Российской Федерации и Международного права в кротчайшие сроки решены.

О ценах

Наша ценовая политика также вас приятно удивит, поскольку наши цены ниже среднерыночных, в то время как качество помощи наших юристов находится на очень высоком уровне.

Наши клиенты

Стоит отметить, что на сегодняшний день более 100 физических лиц, в том числе иностранных граждан, а также более 10 юридических лиц доверили решение своих юридических вопросов нам.

Ваши гарантии

Нашим главным достижением является внушительное количество благодарственных писем и рекомендаций от наших клиентов, которые остаются довольными качеством нашей работы.

НАШИ УСЛУГИ

Гражданские дела

Гражданские дела
Жилищные дела

Жилищные дела
Защита в суде

Защита в суде
Защита недвижимого имущества и земли

Защита недвижимого имущества и земли
Защита прав потребителей

Защита прав потребителей
Помощь иностранным гражданам

Помощь иностранным гражданам
Семейные споры

Семейные споры
Составление договоров для населения

Составление договоров для населения
Трудовые правоотношения

Трудовые правоотношения
Наследственное право

Наследственное право
Абонентское обслуживание

Абонентское обслуживание
Банкротство и ликвидация

Банкротство и ликвидация
Корпоративные правоотношения

Корпоративные правоотношения
Налоговое право

Налоговое право
Представительство в арбитражном суде

Представительство в арбитражном суде
Регистрация ООО и ИП

Регистрация ООО и ИП
Составление договоров для юр. лиц

Составление договоров для юр. лиц
Юридическая консультация

Юридическая консультация
Бухгалтерские услуги

Бухгалтерские услуги

Вопросы от клиентов

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Наши Гарантии

Гарантия конфиденциальности

Любая полученная нами информация от клиента является тайной для третьих лиц

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Мы не беремся за заведомо проигрышные дела

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