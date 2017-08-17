Кузнецова Мария Александровна Уважаемый, Денис Геннадиевич! Спасибо Вам за оказанную помощь в разрешении моего конфликта с моей сестрой по наследственному имуществу. Благодаря Вашему профессионализму все суды были выиграны, а мое право на долю в доме доказано! В этом не легком споре, без Вашей помощи мне было бы не возможно разрешить этот спор.

Спасибо Вам!

Сергей Был вопрос по алиментам. Все грамотно и по делу проконсультировали. Спасибо за помощь! Буду обращаться еще.

Галина и Пётр Жирковы Соседи захватили часть нашей земли и возвели постройку на ней. Мы — пенсионеры, и нам не на кого было рассчитывать. Уже не было надежды, что землю вернут! Но нашей дочке друзья посоветовали обратиться в «Правое дело». С их помощью через суд снесли постройку и вернули нам землю! Спасибо вам.

Диана Шапко Развелась с мужем и помимо проблем с нервами муж подкинул проблем с жильём. Хотел меня выселить на улицу. Но Спасибо!!! адвокатам коллегии — я живу у себя дома, а муж уехал к родителям.